Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова более 600 новых больных коронавирусом
В Украине снова более 600 новых больных коронавирусом
Резонансное ДТП под Киевом: единственный выживший в аварии ребенок находится в критическом состоянии
ДТП под Киевом: единственный выживший ребенок в реанимации
Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)
Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера обнаружена погибшей
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера обнаружена погибшей

Кулеба о заявлениях Саакашвили: Частное лицо выступает, а государство отгребает

Кулеба о заявлениях Саакашвили: Частное лицо выступает, а государство отгребает
11:48 Сегодня Телеграф
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине приходится "отгребать" за заявления частного лица Михеила Саакашвили.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, после каждого публичного заявления Михеила Саакашвили украинского посла вызывают в МИД Грузии.

Об этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге во вторник, 14 июля, передает Европейская правда.

По словам Кулебы, Украине приходится "отгребать" за заявления частного лица.

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", - отметил Кулеба.

Глава МИД рассказал, что "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов".

Кроме того, Кулеба добавил, что в МИД надеются, что заявления частного лица не смогут разрушить отношения между Киевом и Тбилиси и ситуация стабилизируется. 

Как сообщалось, в связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ отношение между Украиной и Грузией обострились. МИД Грузии направил Киеву ноту протеста в связи с назначением Саакашвили. 

В мае Грузия отозвала из Украины своего посла для дальнейших консультации. В МИД Грузии сообщили, что возникли проблемы в двусторонних отношениях.

В Тбилиси также заявили, что не хотят портить отношения с Украиной из-за назначение Саакашвили. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, МИД, Дмитрий Кулеба, Михеил Саакашвили.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
02 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
03 Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
04 СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
05 Ливень в Запорожье: дороги превратились в реки (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холодные ночи и дожди: какой будет погода в ближайшие дни
Холодные ночи и дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
В Одессе ужесточили карантин
В Одессе ужесточили карантин
В Кабмине рассматривают возможность обучения детей в две смены
С нового учебного года школьники могут обучаться в две смены
По вселенной &quot;Звездных войн&quot; снимут новый мультфильм
По вселенной "Звездных войн" снимут новый мультфильм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь