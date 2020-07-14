Кулеба о заявлениях Саакашвили: Частное лицо выступает, а государство отгребает

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине приходится "отгребать" за заявления частного лица Михеила Саакашвили.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, после каждого публичного заявления Михеила Саакашвили украинского посла вызывают в МИД Грузии.

Об этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге во вторник, 14 июля, передает Европейская правда.

По словам Кулебы, Украине приходится "отгребать" за заявления частного лица.

"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", - отметил Кулеба.

Глава МИД рассказал, что "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов".

Кроме того, Кулеба добавил, что в МИД надеются, что заявления частного лица не смогут разрушить отношения между Киевом и Тбилиси и ситуация стабилизируется.

Как сообщалось, в связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ отношение между Украиной и Грузией обострились. МИД Грузии направил Киеву ноту протеста в связи с назначением Саакашвили.

В мае Грузия отозвала из Украины своего посла для дальнейших консультации. В МИД Грузии сообщили, что возникли проблемы в двусторонних отношениях.

В Тбилиси также заявили, что не хотят портить отношения с Украиной из-за назначение Саакашвили.