Популярная туристическая страна обязала носить маски на пляжах

Власти страны в очередной раз ужесточают карантин.

В Турции усилили меры противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, обязав граждан носить медицинские маски во всех общественных местах без исключения, включая пляжи.

Об этом во вторник, 8 сентября, сообщается на сайте МВД республики.

"Такое решение принято из-за несоблюдения ранее принятых мер, особенно по соблюдению социальной дистанции. В результате увеличилась скорость распространения коронавируса", - отметили в министерстве.

В предписании, разосланном министерством внутренних дел Турции губернаторам провинций, говорится, что жители всех регионов страны без исключения должны носить маски в общественных местах, на улицах, в транспорте, в парках, садах, на пляжах и на рабочих местах. Не носить маску допускается лишь там, где человек постоянно проживает. За отсутствие маски будут штрафовать.

В документе подчеркивается, что режим будет действовать без исключения во всех общественных местах 81 провинции без каких-либо исключений.

Также, в Турции вводится запрет на проведение концертов и выступление музыкальных групп. Запрет будет действовать не только в барах, ресторанах и клубах, но и в отелях.

Стоит отметить, что в Турции с начала пандемии выявили 286 тысяч случаев коронавирусной болезни, от осложнений скончались 6,7 тысяч.

Всего в мире зафиксировали 27 738 708 случая коронавирусной инфекции COVID-19.