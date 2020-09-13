Все ради миллиона евро: в Словении девушка отпилила себе руку

В Словении молодая девушка отрезала себе руку циркулярной пилой чуть выше запястья ради 1 млн евро страховых выплат.

Суд в Любляне признал 22-летнюю Юлию Адлесич и ее парня виновными в страховом мошенничестве. Девушка получила два года лишения свободы, а ее возлюбленный - три.

Об этом пишет BBC.

В 2019 молодые люди придумали "гениальный" план по получению страховой выплаты размером 1 миллион евро и тут же принялись за его осуществление.

Они отрезали руку девушке пилой и отправились в больницу, специально не взяв с собой конечность, чтобы ее не пришили обратно и инвалидность стала неотвратимой. Однако полицейские смогли своевременно найти и доставить конечность в больницу, и она в итоге была пришита.

В больнице и на суде пара доказывала, что это несчастный случай, но прокуратура нашла неопровержимые доказательства мошеннических действий. Незадолго до этой травмы Адлесич оформила пять страховок, а за несколько дней перед инцидентом парень девушки искал в интернете информацию об искусственных руках.

В случае удачного осуществления данного плана, Юлия Адлесич и ее бойфренд могли получить полмиллиона евро сразу, а еще столько же — ежемесячными платежами.