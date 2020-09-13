В Британии продолжили проверять вакцину от COVID-19

Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca восстановили клинические испытания вакцины от COVID-19, прерванные на этой неделе из-за болезни одного из участников исследования. Об этом сообщает ВВС.

"Во вторник разработчики вакцины сообщили, что клинические испытания прекратили, чтобы выяснить, было ли состояние добровольца связано с вакциной. Однако теперь Оксфордский университет и AstraZeneca говорят, что независимые органы, отвечающие за безопасность исследования, рассмотрели этот случай и решили, что вакцинацию волонтеров можно безопасно продолжать", - пище издание.

Отмечается, что во время подобных масштабных испытаний некоторые участники могут заболеть - и каждый такой случай необходимо тщательно оценивать, чтобы отследить соблюдение мер безопасности.

"Независимый процесс оценки завершен - и в соответствии с рекомендациями независимой комиссии по безопасности и британского регулятора ... испытания в Великобритании будут продолжены", - говорится в сообщении университета.

О том, чем именно заболел участник исследования, официально не сообщается.

Однако по данным New York Times, у пациента обнаружили поперечный миелит - достаточно редкое воспалительное заболевание спинного мозга, которое часто вызывают вирусные инфекции. Ранее журналисты сообщали со ссылкой на врачей, этот участник исследований должен выздороветь.

Напомним, Украина сосредоточена на производстве гипериммунного иммуноглобулина из крови переболевших людей на коронавирус, а не лечении людей с помощью переливания плазмы крови от переболевших.