Скачать
Воскресенье, 13.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине немного снизился суточный прирост COVID-19
В Украине немного снизился суточный прирост COVID-19
Сегодня в Украине отмечают День танкиста
Сегодня в Украине отмечают День танкиста
Усиление перед Динамо: АЗ подписал забивного форварда
Усиление перед Динамо: АЗ подписал забивного форварда
Бывшие могут быть друзьями? Звезды сериала "Школа" рассказали о жизни после расставания
Звезды сериала "Школа" рассказали о жизни после расставания

Число жертв COVID-19 стремительно близится к миллиону человек

Число жертв COVID-19 стремительно близится к миллиону человек
08:00 Сегодня Телеграф
Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 28,6 млн, умерли более 918 тыс. человек.

Уханьский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. По состоянию на сегодняшнее утро общее количество умерших от инфекции, вызванной коронавирусом в мире, составляет 918 796, выздоровели 19 322 144 человек. Об этом гласят данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире 28 650 588 человек инфицировано.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Антирекордсмены по COVID-19:

  • США (6 482 503),

  • Индия (4 659 984),

  • Бразилия (4 315 687),

  • Россия (1 053 663),

  • Перу (71 6670),

  • Колумбия (70 2088),

  • Мексика (66 3973 ),

  • Южно-Африканская Республика (64 8214).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (193 670), Бразилии (131 210), Индии (77 472) и Мексике (70 183).

"Их моральный дух чрезвычайно низок": Пандемия заблокировала около 300 тысяч моряков на кораблях по всему миру

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодняшний день невозможно точно определить, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах
02 "Особый статус Донбасса": Фокин не придет на совещание комитета Рады
03 "Недешево обходится": Лукашенко предложил отвести войска от западной границы
04 Разумков оценил возможность досрочного роспуска Рады
05 В Колумбии убийство мужчины полицейскими вылилось в массовые беспорядки: более десяти убитых, сотни раненых (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето уже в пути: &quot;солнечный&quot; прогноз погоды на 13-14 сентября
Бабье лето уже в пути: "солнечный" прогноз погоды на 13-14 сентября
В &quot;Слуге народа&quot; предлагают внести изменения в постановление о местных выборах
В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах
Сколько получает спикер Рады: Разумков рассекретил свою зарплату
Разумков рассекретил свою зарплату
13 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
13 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь