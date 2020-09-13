Число жертв COVID-19 стремительно близится к миллиону человек

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 28,6 млн, умерли более 918 тыс. человек.

Уханьский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. По состоянию на сегодняшнее утро общее количество умерших от инфекции, вызванной коронавирусом в мире, составляет 918 796, выздоровели 19 322 144 человек. Об этом гласят данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире 28 650 588 человек инфицировано.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Антирекордсмены по COVID-19:

США (6 482 503),

Индия (4 659 984),

Бразилия (4 315 687),

Россия (1 053 663),

Перу (71 6670),

Колумбия (70 2088),

Мексика (66 3973 ),

Южно-Африканская Республика (64 8214).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (193 670), Бразилии (131 210), Индии (77 472) и Мексике (70 183).

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодняшний день невозможно точно определить, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли.