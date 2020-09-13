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Меркель о ситуации в Беларуси: Приверженность демократии растоптана

Меркель о ситуации в Беларуси: Приверженность демократии растоптана
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила восхищение стремлением белорусов защитить свои демократические права и поддерживает их в этом. Об этом она заявила в подкасте, приуроченном к будущему Международному дню демократии.

"Мы с большим беспокойством наблюдаем за событиями в Беларуси. Там приверженность демократии буквально растоптана. Наше сердце бьется вместе с сердцами мирных демонстрантов. Смелость и решительность, с которыми они выходят на улицы за свободу и верховенство закона, вызывают восхищение", - сказала Меркель.

Она отметила, что в настоящее время можно наблюдать, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать вызов устоявшимся демократиям во многих сферах, но - за счет ущемления базовых прав. "Это не наш европейский путь", - подчеркнула канцлер.

В связи с этим она призвала помнить, каким большим достижением является демократия, и отметила, что защищать демократические ценности нужно всеми силами.

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"Мы в Германии можем считать себя счастливчиками, что демократия и свобода, верховенство закона и политическая ответственность прочно закреплены у нас", - сказала глава правительства, отметив, что так было со времени возобновления германского единства 30 лет назад.

Однако, заметила канцлер, опыт других стран показывает, что это нельзя воспринимать как должное.

Международный день демократии будет отмечаться во вторник, 15 сентября.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Беларусь.

Автор:

Телеграф
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