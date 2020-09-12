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Правозащитники: Во время Женского марша в Минске задержали почти полсотни человек

Правозащитники: Во время Женского марша в Минске задержали почти полсотни человек
Обновлено 21:54 Сегодня Телеграф УНИАН
По информации правозащитников, во время Женского марша в Минске задержаны 46 человек.

Как сообщает белорусская редакция Радио Свобода, в 15:00 женщины собрались на площади Свободы.

Марш начался с задержаний: силовики жестоко задержали десятки демонстрантов сразу на площади Свободы. По пути к участницам акции присоединились еще три колонны. Женщины прошли по центральным улицам Минска и скандировали "где наша Маша?" (задержанная член президиума Координационного совета Мария Колесникова), "Сколько стоит совесть?", "Да здравствует Беларусь!".

Всего в марше приняли участие около 5 тысяч человек.

На данный момент правозащитникам известны имена 37 человек, задержанных во время марша, в том числе задержанных журналистов телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Максим Калитовский.

Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)

В то же время, как сообщает издание TUT.BY, по данным правозащитного центра "Вясна", сегодня в Минске задержали 46 человек.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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