Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
"Стабильно тяжелое": Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха
"Стабильно тяжелое": Геращенко рассказала о состоянии здоровья Балуха
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Amerikraine Dream: певица Алина Паш порадовала фанов выпуском нового альбома о здоровом патриотизме
Amerikraine Dream: Алина Паш порадовала фанов выпуском альбома

Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)

Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
17:49 Сегодня Телеграф УНИАН
В столице Беларуси силовики жестко задержали участниц очередного женского марша против Александра Лукашенко.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно.

В ответ они кричали "Я гуляю!" После этого появились люди в балаклавах и начали задерживать участниц акции.

Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.

Девушка, пострадавшая от действий силовиков в Минске

Женщины вышли на марш в Минске с требованиями прекратить насилие и расследовать все факты его применения. Также участницы протеста требуют свободы политзаключенным и новых выборов без Александра Лукашенко.

Хабаровск не сдается: в городе опять прошла акция протеста в поддержку бывшего губернатора (Видео)

Кроме Минска на аналогичные акции вышли женщины и в других городах. Это уже третий по счету женский марш в Минске.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выбросить немедленно: Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020
02 СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства
03 В элегантном наряде: Елена Зеленская покорила безупречным видом (Фото)
04 Это стоит знать каждому: ранние признаки рака горла
05 Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по &quot;пленкам Ермака&quot;
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по "пленкам Ермака"
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт
Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт
Sony окончательно решила не выпускать &quot;Венома&quot; и &quot;Морбиуса&quot; до конца пандемии
Sony окончательно решила не выпускать "Венома" и "Морбиуса" до конца пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь