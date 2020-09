Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно.

В ответ они кричали "Я гуляю!" После этого появились люди в балаклавах и начали задерживать участниц акции.

See how cruelly, without a drop of conscience, the Nazis steal womens. Shame. #Lukashenko how can you allow this? Bastard#Belarus #Minsk #Беларусь #Минск #ЛукашенкоПоешьГовна #ЛукашенкоУбийца pic.twitter.com/GQtzgEkbG8

— Your Nightmare (@nakamuraNl) September 12, 2020