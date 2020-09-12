Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)

В столице Беларуси силовики жестко задержали участниц очередного женского марша против Александра Лукашенко.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно.

В ответ они кричали "Я гуляю!" После этого появились люди в балаклавах и начали задерживать участниц акции.

Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.

Женщины вышли на марш в Минске с требованиями прекратить насилие и расследовать все факты его применения. Также участницы протеста требуют свободы политзаключенным и новых выборов без Александра Лукашенко.

Мужчина не поехал на зелёный, чтобы не пропустить бус с силовиками #минск pic.twitter.com/pxPkrEaIRG — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 12, 2020

Минск. Площадь Свободы, похоже, становится несвободной. Там сейчас задерживают женщин, вышедших на марш. pic.twitter.com/Tl1njwzwZI — Вот Так TV (@vottak_tv) September 12, 2020

Кроме Минска на аналогичные акции вышли женщины и в других городах. Это уже третий по счету женский марш в Минске.