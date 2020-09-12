Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, женщины собрались на площади Свободы. Им сообщили, что мероприятие несанкционированно.
В ответ они кричали "Я гуляю!" После этого появились люди в балаклавах и начали задерживать участниц акции.
See how cruelly, without a drop of conscience, the Nazis steal womens. Shame. #Lukashenko how can you allow this? Bastard#Belarus #Minsk #Беларусь #Минск #ЛукашенкоПоешьГовна #ЛукашенкоУбийца pic.twitter.com/GQtzgEkbG8
— Your Nightmare (@nakamuraNl) September 12, 2020
Одна девушка сорвала с силовика маску, тот ее в ответ ударил в лицо.
Женщины вышли на марш в Минске с требованиями прекратить насилие и расследовать все факты его применения. Также участницы протеста требуют свободы политзаключенным и новых выборов без Александра Лукашенко.
Мужчина не поехал на зелёный, чтобы не пропустить бус с силовиками #минск pic.twitter.com/pxPkrEaIRG
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 12, 2020
Минск. Площадь Свободы, похоже, становится несвободной. Там сейчас задерживают женщин, вышедших на марш. pic.twitter.com/Tl1njwzwZI
— Вот Так TV (@vottak_tv) September 12, 2020
Кроме Минска на аналогичные акции вышли женщины и в других городах. Это уже третий по счету женский марш в Минске.