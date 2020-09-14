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Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени

Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени
11:46 Сегодня Телеграф
Значительный рост смертности от коронавирусной инфекции ожидается в октябре-ноябре.

В Европе в октябре и ноябре ожидается рост числа летальных случаев от COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает AFP.

"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - заявил Клюге.

За прошедшие сутки ВОЗ заявила о самом большом суточном приросте новых случаев заражения — 307 930 человек. 

За 13 сентября в Украине выявили еще 2 462 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 156 797 случаев COVID-19.

За минувшие сутки в мире обнаружили 244 тысячи случаев заражения коронавируса. В общем, за время пандемии, в мире зарегистрировали 29,1  млн случаев коронавируса.

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Все по теме:

Минздрав, Европа, ВОЗ, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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