Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени

Значительный рост смертности от коронавирусной инфекции ожидается в октябре-ноябре.

В Европе в октябре и ноябре ожидается рост числа летальных случаев от COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает AFP.

"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - заявил Клюге.

За прошедшие сутки ВОЗ заявила о самом большом суточном приросте новых случаев заражения — 307 930 человек.

За 13 сентября в Украине выявили еще 2 462 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 156 797 случаев COVID-19.

За минувшие сутки в мире обнаружили 244 тысячи случаев заражения коронавируса. В общем, за время пандемии, в мире зарегистрировали 29,1 млн случаев коронавируса.