Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших

За 13 сентября в Украине выявили еще 2 462 случая коронавирусной инфекции COVID-19 - это новый антирекорд по заболеваемости.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего заражений в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях. В Киеве за минувшие сутки диагностировали 168 новых случаев коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки зафиксировано 33 смерти и 650 случаев выздоровления.
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 156 797 случаев COVID-19. Кроме того, 3 211 человек умерли и 69 543 человек выздоровели.
Статистика эпидемии по областям:
Тернопольская – 9234 заболевших (352 за сутки);
Харьковская – 12853 (269);
Одесская – 9687 (205);
Киев – 17429 (168);
Львовская – 17057 (143);
Ивано-Франковская – 11357 (142);
Черновицкая – 12252 (135);
Киевская – 6961 (112);
Сумская – 2502 (101);
Житомирская – 4390 (98);
Николаевская – 2051 (98);
Ровенская – 10555 (86);
Черкасская – 2579 (84);
Днепропетровская – 3342 (80);
Черниговская – 2788 (74);
Волынская – 6353 (64);
Запорожская – 2403 (56);
Закарпатская – 8675 (50);
Хмельницкая – 4008 (40);
Винницкая – 4844 (36);
Полтавская – 1223 (28);
Херсонская – 644 (16);
Луганская – 600 (14);
Донецкая – 2101 (6);
Кировоградская – 909 (5).
Как сообщалось, в Украине 13 сентября обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.
14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.