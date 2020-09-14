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Понедельник, 14.09.2020
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Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших

Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших
09:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

За 13 сентября в Украине выявили еще 2 462 случая коронавирусной инфекции COVID-19 - это новый антирекорд по заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях. В Киеве за минувшие сутки диагностировали 168 новых случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки зафиксировано 33 смерти и 650 случаев выздоровления.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 156 797 случаев COVID-19. Кроме того, 3 211 человек умерли и 69 543 человек выздоровели.

Статистика эпидемии на 14.09.2020

Статистика эпидемии по областям:

Тернопольская – 9234 заболевших (352 за сутки);

Харьковская – 12853 (269);

Одесская – 9687 (205);

Киев – 17429 (168);

Львовская – 17057 (143);

Ивано-Франковская – 11357 (142);

Черновицкая – 12252 (135);

Киевская – 6961 (112);

Сумская – 2502 (101);

Житомирская – 4390 (98);

Николаевская – 2051 (98);

Ровенская – 10555 (86);

Черкасская – 2579 (84);

Днепропетровская – 3342 (80);

Черниговская – 2788 (74);

Волынская – 6353 (64);

Запорожская – 2403 (56);

Закарпатская – 8675 (50);

Хмельницкая – 4008 (40);

Винницкая – 4844 (36);

Полтавская – 1223 (28);

Херсонская – 644 (16);

Луганская – 600 (14);

Донецкая – 2101 (6);

Кировоградская – 909 (5).

Как сообщалось, в Украине 13 сентября обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.

14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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