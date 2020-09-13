В Украине немного снизился суточный прирост COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.

За прошедшие сутки в Украине слегка снизился прирост заболеваемости коронавирусом. На 8:50 13 сентября зафиксировано более 2,4 тысячи новых случаев, всего в стране 154 тыс. случаев коронавирусной болезни.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Таким образом, среди 154335 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2476 инфицированных.

Общее число жертв коронавируса составляет 3148 человек, за сутки - 30.

Выздоровели от болезни уже 68346 человек, за сутки - 547.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро общее количество умерших от инфекции, вызванной коронавирусом в мире, составляет 918 796, выздоровели 19 322 144 человек.