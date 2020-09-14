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Навального отключили от аппарата ИВЛ: в каком он сейчас состоянии

Навального отключили от аппарата ИВЛ: в каком он сейчас состоянии
16:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Состояние российского политика Алексея Навального продолжает улучшаться. Об этом сообщила берлинская клиника “Шарите”, где он проходит лечение.

"Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в "Charité — Universitätsmedizin Berlin", продолжает улучшаться. Пациент успешно отключен от аппарата ИВЛ.

В настоящее время он проходит мобилизацию и может ненадолго вставать с постели", — сказано в сообщении.

"Решение обнародовать подробности состояния г-на Навального было принято после консультации с пациентом и его женой", — уточнили немецкие врачи. 

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Ранее сегодня, правительство Германии сообщило, что попросило европейских партнеров провести проверку проб, взятых у Алексея Навального, и три независимые лаборатории подтвердили наличие в его анализах вещества из группы "Новичок". 

"Правительство ФРГ вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. В наличии есть результаты этой проверки, проведенной спецлабораториями во Франции и Швеции, и они подтверждают данные Германии", — отмечалось в тексте правительства Германии.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Лечение, Алексей Навальный, ИВЛ.

Автор:

Телеграф
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