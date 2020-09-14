Пандемия COVID-19: В Австрии усилили масочный режим

Власти Австрии приняли решение об усилении с понедельника, 14 сентября, масочного режима в стране из-за роста количества новых случаев COVID-19. Об этом сообщает АРА.

С понедельника ношение защитных масок становится обязательным в закрытых помещениях - не только в супермаркетах, как раньше, а во всей сфере торговли, в секторе услуг, при посещении органов государственной и местной власти, а также в школах, за исключением занятий в классах.

В спортивных заведениях обязательным становится ношение маски в гардеробных помещениях.

Мероприятия под открытым небом, в случае отсутствия закрепленных за каждым участником мест, ограничено до 100 человек, в помещениях - до 50 посетителей. При массовых мероприятиях с определенными местами для участников и разработанным концептом безопасности действует лимит до 3 тыс. человек под открытым небом и до 1,5 тыс. человек - в помещениях.

При проведении культурных мероприятий маску разрешается снимать только после занятия своего места в помещении. Также маску нужно носить и при посещении библиотек и выставок.

По-прежнему продолжает действовать правило об обязательном ношении масок при поездках на общественном транспорте.

В последние дни в Австрии наблюдался ежедневный рост количества новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, за сутки с пятницы на субботу в стране было зафиксировано 869 новых случаев, что приближается к рекордной отметке: более 1 тыс. новых заражений за сутки в стране было зафиксировано лишь 26 марта. 50% всех новых заражений в Австрии наблюдается в Вене.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье заявил, что страна по сути находится в начале второй волны распространения пандемии коронавируса.

Опубликованные 14 сентября данные свидетельствуют, что количество новых заражений коронавирусом в Австрии за прошедшие сутки уменьшилось: с воскресенья на понедельник было зафиксировано 382 новых случая инфицирования, из которых 163 - в Вене.