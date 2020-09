В Женеве пройдут срочные дебаты по правам человека в Беларуси

"47 государств-членов Совета ООН по правам человека решили провести срочные дебаты относительно ситуации с правами человека в Беларуси 18 сентября 2020 года.

Решение принято 25 голосами "за", 20 воздержались и 2 против.

Это будет пятое срочное обсуждение, проведенное Советом, и второе решение, принятое голосованием", - говорится в посте.

#HRC45

The 47 #HRC Member States decided to hold on #urgentdeabte on the #HumanRights situation in #Belarus on 18 Sept 2020!

The decision was made by 25 votes in favor, 20 abstentions & 2 against.

This will be the 5th urgent debate held by the Council, & the 2nd decided by vote. pic.twitter.com/9QiHAJLW8y

— HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) September 14, 2020