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В Женеве пройдут срочные дебаты по правам человека в Беларуси

В Женеве пройдут срочные дебаты по правам человека в Беларуси
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter
На очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве пройдут срочные дебаты относительно ситуации с правами человека в Беларуси. Об этом сообщается на официальной странице секретариата организации в Твиттере.

"47 государств-членов Совета ООН по правам человека решили провести срочные дебаты относительно ситуации с правами человека в Беларуси 18 сентября 2020 года.

Решение принято 25 голосами "за", 20 воздержались и 2 против.

Это будет пятое срочное обсуждение, проведенное Советом, и второе решение, принятое голосованием", - говорится в посте.

 

45-я сессия Совета ООН по правам человека будет проходить в этом году с 14 сентября по 6 октября.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Все по теме:

Беларусь, ООН, Женева.

Автор:

Телеграф
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