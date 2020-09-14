В Женеве пройдут срочные дебаты по правам человека в Беларуси

На очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве пройдут срочные дебаты относительно ситуации с правами человека в Беларуси. Об этом сообщается на официальной странице секретариата организации в Твиттере.

"47 государств-членов Совета ООН по правам человека решили провести срочные дебаты относительно ситуации с правами человека в Беларуси 18 сентября 2020 года.

Решение принято 25 голосами "за", 20 воздержались и 2 против.

Это будет пятое срочное обсуждение, проведенное Советом, и второе решение, принятое голосованием", - говорится в посте.

#HRC45

The 47 #HRC Member States decided to hold on #urgentdeabte on the #HumanRights situation in #Belarus on 18 Sept 2020!

The decision was made by 25 votes in favor, 20 abstentions & 2 against.

This will be the 5th urgent debate held by the Council, & the 2nd decided by vote. pic.twitter.com/9QiHAJLW8y — HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) September 14, 2020

45-я сессия Совета ООН по правам человека будет проходить в этом году с 14 сентября по 6 октября.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.