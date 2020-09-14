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Эпидемия COVID-19: во Франции усилили карантин

Эпидемия COVID-19: во Франции усилили карантин
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф
В нескольких регионах Франции объявили об усилении карантина в связи с тревожным ростом числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.

Префект региона Новая Аквитания призвал людей ограничить встречи с родственниками и друзьями до 10 человек, а большие празднества, как свадьбы, переносить до лучших времен. 

Также в учреждениях региона запретили утребление алкоголя стоя у барных стоек и в общественных местах. За несоблюдение клиентами этого требования заведениям угрожают закрытием. 

Запретили также включать музыку в общественных местах и устраивать танцевальные вечеринки.

В Бордо будет действовать прямой запрет на собрания компаниями более 10 человек в парках и на набережных, запретили также студенческие вечеринки. Визиты к родственникам в домах престарелых ограничили до 2 гостей в неделю. 

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Похожие ограничения анонсировали в Буш-дю-Рон, департаменте на побережье Средиземного моря. 

В домах престарелых визиты ограничат до одного в день и не более 2 гостей одновременно. 

В 27 муниципалитетах, где количество заражений самое высокое, запрещают собираться компаниями более 10 человек в парках и скверах.

Также запретили танцевальные вечеринки, потребление алкоголя стоя у бара или в общественных местах после 20-00, а заведениям разрешено работать только до полуночи. 

Компании призывают максимально перевести людей на дистанционную работу, а если это невозможно - сместить график, чтобы предотвращать скопление людей в общественном транспорте в часы пик.

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Все по теме:

Франция, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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