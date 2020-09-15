У экс-главы "Укравтодора" в тайниках нашли наличных на миллион евро

Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестные до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска и эксклава Укравтодора Славомир Новак. Об этом сообщает Polsat News.

"Агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (свыше 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых) - всего более 4 миллионов злотых, часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег", - говорится в сообщении.

Что это значит для следствия

Отмечается, что новые доказательства позволили изъятие и других составляющих имущества, которым владел бывший министр. Были изъяты две квартиры стоимостью в 2 миллиона злотых, которые должны были быть приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.

"Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком", - информирует издание.

"Новые доказательства показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор" - сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.

Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.