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Президент прокомментировал возможность переноса ТКГ в Австрию

Президент прокомментировал возможность переноса ТКГ в Австрию
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский считает, что говорить о переносе заседаний ТКГ из Минска в Австрию можно будет после стабилизации в Минске. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"О переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию.

Вы знаете, мне кажется что сегодня из-за COVID-19, честно говоря, не важно, где люди собираются, если есть результат.

Сегодня мы работаем в формате онлайн, видеоформате, и не встречаемся.

Но вопросы, которые вы поднимаете, несмотря на то, что Австрия действительно нас очень поддерживает в этом вопросе и в санкционном вопросе, и мы за это благодарны", - сказал Президент.

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По мнению Главы государства, говорить о переносе "Минских переговоров" пока рано.

"Такие вопросы о переносе сейчас слишком рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Беларуси", - отметил он.

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Все по теме:

Австрия, Владимир Зеленский, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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