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Курц: Для урегулирования на Донбассе Австрия подключит контакты с Востока и Запада

Курц: Для урегулирования на Донбассе Австрия подключит контакты с Востока и Запада
19:41 Сегодня Телеграф
Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц обещает использовать контакты на Западе и Востоке для урегулирования конфликта на Донбассе в интересах всех сторон. Об этом Курц заявил на совместном с Президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Вене, отвечая на вопрос, не желает ли Австрия играть более активную посредническую роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Австрия всегда очень активно относилась к диалогу.

Мы всегда пытались и стараемся те хорошие контакты, которые у нас есть и с Западом, и с Востоком, использовать максимально позитивно в интересах всех сторон", - сказал Курц.

Он напомнил, что во время визитов в Украину посещал Донбасс и был на линии соприкосновения, поэтому знает ситуацию.

"Если представится какая-то другая возможность внести вклад в урегулирование конфликта, то я, конечно, сделаю это в любой момент", - отметил Курц.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает, что говорить о переносе заседаний ТКГ из Минска в Австрию можно будет после стабилизации в Минске. 

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Все по теме:

Украина, Австрия, Донбасс, Себастиан Курц.

Автор:

Телеграф
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