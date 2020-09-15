Курц: Для урегулирования на Донбассе Австрия подключит контакты с Востока и Запада

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц обещает использовать контакты на Западе и Востоке для урегулирования конфликта на Донбассе в интересах всех сторон. Об этом Курц заявил на совместном с Президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Вене, отвечая на вопрос, не желает ли Австрия играть более активную посредническую роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Австрия всегда очень активно относилась к диалогу.

Мы всегда пытались и стараемся те хорошие контакты, которые у нас есть и с Западом, и с Востоком, использовать максимально позитивно в интересах всех сторон", - сказал Курц.

Он напомнил, что во время визитов в Украину посещал Донбасс и был на линии соприкосновения, поэтому знает ситуацию.

"Если представится какая-то другая возможность внести вклад в урегулирование конфликта, то я, конечно, сделаю это в любой момент", - отметил Курц.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает, что говорить о переносе заседаний ТКГ из Минска в Австрию можно будет после стабилизации в Минске.