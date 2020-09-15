Курц: Для урегулирования на Донбассе Австрия подключит контакты с Востока и Запада

"Австрия всегда очень активно относилась к диалогу.
Мы всегда пытались и стараемся те хорошие контакты, которые у нас есть и с Западом, и с Востоком, использовать максимально позитивно в интересах всех сторон", - сказал Курц.
Он напомнил, что во время визитов в Украину посещал Донбасс и был на линии соприкосновения, поэтому знает ситуацию.
"Если представится какая-то другая возможность внести вклад в урегулирование конфликта, то я, конечно, сделаю это в любой момент", - отметил Курц.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает, что говорить о переносе заседаний ТКГ из Минска в Австрию можно будет после стабилизации в Минске.