Пожар в Мории: Германия готова принять полторы тысячи мигрантов

Германия планирует забрать 1553 мигрантов с разрушенного огнем лагеря "Мория" и других островов.

Об этом договорились вечером во вторник, 15 сентября, представители правящей коалиции с ХДС/ХСС и СДПГ, сообщил представитель социал-демократов, вице-канцлер Олаф Шольц, пишет DW.

Речь идет про 408 семьях с детьми, по чьим заявкам на убежище уже было принято положительное решение в Греции.

Ранее в этот день, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в немецком правительстве, министр внутренних дел страны Хорст Зеегофер предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель принять 400 семей. Меркель поддержала это предложение. При этом сообщалось, что Германия хочет принять беженцев не только с Лесбоса, где сгорел лагерь "Мория", но и из других греческих островов.

Напомним, что греческая полиция задержала на острове Лесбос пятерых мигрантов, подозреваемых в поджоге лагеря для беженцев "Мория". Еще одного подозреваемого разыскивают.

Между тем тысячи беженцев, которые после пожара в лагере "Мория" остались без крыши над головой, не спешат перебираться к созданному на острове новому лагерю. Вместо этого они требуют, чтобы их вывезли из Лесбоса.

В лагере "Мория" находились более 12 тысяч мигрантов. Сейчас, большинство из них живет под открытым небом. К временному палаточного лагеря, который рассчитан на 5000 человек, пока решили перебраться только тысяча мигрантов.