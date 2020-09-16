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Пожар в Мории: Германия готова принять полторы тысячи мигрантов

Пожар в Мории: Германия готова принять полторы тысячи мигрантов
Обновлено 06:19 Сегодня Телеграф
Германия планирует забрать 1553 мигрантов с разрушенного огнем лагеря "Мория" и других островов.

Об этом договорились вечером во вторник, 15 сентября, представители правящей коалиции с ХДС/ХСС и СДПГ, сообщил представитель социал-демократов, вице-канцлер Олаф Шольц, пишет DW.

Речь идет про 408 семьях с детьми, по чьим заявкам на убежище уже было принято положительное решение в Греции.

Ранее в этот день, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в немецком правительстве, министр внутренних дел страны Хорст Зеегофер предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель принять 400 семей. Меркель поддержала это предложение. При этом сообщалось, что Германия хочет принять беженцев не только с Лесбоса, где сгорел лагерь "Мория", но и из других греческих островов.

Напомним, что греческая полиция задержала на острове Лесбос пятерых мигрантов, подозреваемых в поджоге лагеря для беженцев "Мория". Еще одного подозреваемого разыскивают.

Между тем тысячи беженцев, которые после пожара в лагере "Мория" остались без крыши над головой, не спешат перебираться к созданному на острове новому лагерю. Вместо этого они требуют, чтобы их вывезли из Лесбоса.

"Они разрушили наш остров": жители острова Лесбос требуют от властей Греции закрыть лагерь мигрантов

В лагере "Мория" находились более 12 тысяч мигрантов. Сейчас, большинство из них живет под открытым небом. К временному палаточного лагеря, который рассчитан на 5000 человек, пока решили перебраться только тысяча мигрантов.

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Мигранты, Германия, Греция.

Автор:

Телеграф
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