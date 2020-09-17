Сломал систему: в Британии мужчина использовал змею вместо медицинской маски (Фото)

Власти Британии напомнили пассажирам, что использовать живых змей в качестве маски для лица нельзя.

В британском Манчестере очевидцы засняли мужчину, который проехался в автобусе, использовав живую змею в качестве маски для лица.

Попутчица мужчины рассказала Manchester Evening News, что сначала приняла змею за "действительно забавную маску", но затем та переползла на поручни.

"Это было определенно интересно", - сказала она.

Ношение маски для лица во всех видах общественного транспорта в Великобритании является обязательным.

Фотографии инцидента, опубликованные в Интернете, показывают, что неизвестный мужчина не носил средства индивидуальной защиты.

Представитель транспорта Манчестера прокомментировал ситуацию, напомнив, что в общественном транспорте не обязательно носить медицинскую маску, а вместо этого можно использовать шарф или бандану.

"Хотя мы не думаем, что это распространяется на использование змеиной кожи, особенно когда она все еще прикреплена к змее", - сказал он.