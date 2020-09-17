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COVID-19: Британия частично ужесточает карантин

COVID-19: Британия частично ужесточает карантин
12:25 Сегодня Телеграф
В некоторых регионах Британии начала ухудшаться ситуация с COVID-19. В связи с этим власти решили усилить карантин.

На северо-востоке Великобритании вводят новые карантинные меры, включая ограничения работы заведений общественного питания.

Об этом пишет Sky News.

Одной из главных причин такого шага называют недостаточное тестирование населения этого британского региона и, безусловно, резкий скачок заболеваемости коронавирусом.

Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 30 миллионов

Среди новых мер безопасности - ограничение работы пабов, кафе и ресторанов до 22 часов и запрет на социализацию между людьми из разных домохозяйств. Кроме того, болельщикам рекомендуют не посещать спортивных соревнований.

По состоянию на 17 сентября в Великобритании в целом выявлено 278 тысяч случаев COVID-19.

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Все по теме:

Британия, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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