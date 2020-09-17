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Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 30 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 30 миллионов
09:20 Сегодня Телеграф
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Уже зафиксировано более 30 миллионов случаев COVID-19.

По состоянию на утро 17 сентября в мире в целом зафиксировано 30,03 миллиона случаев коронавируса, включая 945 тысяч летальных.

Об этом гласят данные Worldometer.

Количество людей, которые уже выздоровели от этой болезни составляет сейчас более 21,8 миллиона.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Антирекордсмены по COVID-19:

  • США (6 828 301),

  • Индия (5 118 253),

  • Бразилия (4 421 686)

  • РФ (1 079 519).

Следует отметить, во многих странах мира сейчас констатируют «вторую волну» пандемии, а в целом эпидемиологическая картина в мире осенью стала ухудшаться.

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Напомним, президент Дональд Трамп пообещал, что США начнут распределять вакцину от коронавируса в октябре 2020. Также, по его словам, 100 миллионов доз лекарства будет готово к концу года.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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