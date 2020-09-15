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Эпидемия: в Бельгии на половину подскочило суточное количество заражений

Эпидемия: в Бельгии на половину подскочило суточное количество заражений
22:23 Сегодня Телеграф
В Бельгии за прошедшие 7 дней, средний показатель заболеваемости COVID-19 превысил 740 случаев в день, что сразу на 50% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в The Brussels Times.

"В среднем 746,3 человек в день получали положительный тест на COVID-19 на прошлой неделе, по последним данным института Sciensano, обнародованным во вторник. Тенденция ежедневного роста новых случаев инфекции составила 51 процент в период 7 дней с 5 по 11 сентября, и это означает, что такой рост ускоряется.

Только в прошлую пятницу, впервые за время с середины апреля, в течение дня было выявлено более 1000 случаев инфицирования", - говорится в публикации.

По приведенной статистике, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Бельгии с начала пандемии составило 94 306 человек. В период с 8 по 14 сентября количество госпитализаций по COVID-19 составляла в среднем 31 человек в сутки (по сравнению с 17 новыми пациентами в день в течение предыдущих семи дней).

По состоянию на сегодняшний день в бельгийских больницах находятся 317 больных с COVID-19, 72 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, 35 - подключены к аппаратам ИВЛ. 

Пандемия COVID-19: в Португалии снова вводят режим чрезвычайной ситуации 

В течение недели в среднем болезнь отнимала по три жизни в день. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Бельгии погибли 9 927 человек.

Текущий репродуктивный коэффициент вируса, по данным института Sciensano, зарегистрирован на отметке в 1,40, этот показатель выше 1 во всех муниципалитетах Бельгии. Это означает, что один больной коронавирусом передает инфекцию более чем одному человеку, что свидетельствует о новом рост эпидемии.

В мире по состоянию на 15 сентября зарегистрировали 29 445 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Бельгия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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