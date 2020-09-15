Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам

В мире по состоянию на утро 15 сентября зарегистрировали 29 445 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.
За минувшие сутки (13 сентября) в мире обнаружили 240 тысяч случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 4326 смертей от осложнений COVID-19.
Всего с момента распространения болезни уже скончались 932 746 больных, выздоровели уже 21 280 193. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 232 908, из них 60 798 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.
Больше всего больных выявили в таких странах:
США - 6 749 289
Индия - 4 930 236
Бразилия - 4 349 544
Россия - 1 068 320
Перу - 733 860
Колумбия - 721 892
Мексика - 671 716
ЮАР - 650 749
Испания - 593 730
Аргентина - 565 446
Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,7 миллионов инфицированных. Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,9 миллионов жителей страны.
По состоянию на утро 14 сентября в Украине более 2400 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки 650 украинцев, а скончались 33. Активнее всего прирост идет в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.