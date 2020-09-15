Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам

За сутки во всем мире зафиксировано 4 326 летальных случаев.

В мире по состоянию на утро 15 сентября зарегистрировали 29 445 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

За минувшие сутки (13 сентября) в мире обнаружили 240 тысяч случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 4326 смертей от осложнений COVID-19.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 932 746 больных, выздоровели уже 21 280 193. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 232 908, из них 60 798 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Больше всего больных выявили в таких странах:

США - 6 749 289

Индия - 4 930 236

Бразилия - 4 349 544

Россия - 1 068 320

Перу - 733 860

Колумбия - 721 892

Мексика - 671 716

ЮАР - 650 749

Испания - 593 730

Аргентина - 565 446

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,7 миллионов инфицированных. Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,9 миллионов жителей страны.

По состоянию на утро 14 сентября в Украине более 2400 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки 650 украинцев, а скончались 33. Активнее всего прирост идет в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.