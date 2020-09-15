Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19
В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19
Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки
Погода: сегодня жарко и солнечно, но надвигается похолодание и заморозки
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам

Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам
08:36 Сегодня Телеграф
За сутки во всем мире зафиксировано 4 326 летальных случаев.

В мире по состоянию на утро 15 сентября зарегистрировали 29 445 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

За минувшие сутки (13 сентября) в мире обнаружили 240 тысяч случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 4326 смертей от осложнений COVID-19.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 932 746 больных, выздоровели уже 21 280 193. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 232 908, из них 60 798 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Больше всего больных выявили в таких странах:

  • США - 6 749 289

  • Индия - 4 930 236

  • Бразилия - 4 349 544

  • Россия - 1 068 320

  • Перу - 733 860

  • Колумбия - 721 892

  • Мексика - 671 716

  • ЮАР - 650 749

  • Испания - 593 730

  • Аргентина - 565 446

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,7 миллионов инфицированных. Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,9 миллионов жителей страны. 

По состоянию на утро 14 сентября в Украине более 2400 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки 650 украинцев, а скончались 33. Активнее всего прирост идет в Тернопольской, Харьковской и Одесской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Минздрав, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
04 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
05 Изящная спина: Ирина Шейк полностью разделась на камеру (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС
Кулеба: Нет никаких угроз безвизу с ЕС
Ситуация на Донбассе: оккупанты стреляли в районе Авдеевки и Марьинки
Ситуация на Донбассе: оккупанты стреляли в районе Авдеевки и Марьинки
Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам
Коронавирус в мире: зафиксировали почти 30 млн случаев
Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок
Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь