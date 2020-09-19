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В Германии снова начал прогрессировать COVID-19

В Германии снова начал прогрессировать COVID-19
14:00 Сегодня Телеграф Укринформ
Уровень заболеваемости коронавируса в Германии вернулся к апрельскому.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в ФРГ достигло 2297 за последние сутки, что равняется показателям, которые фиксировались в конце апреля.

Данные 19 сентября утром обновил Институт Роберта Коха.

Актуально больными считаются в ФРГ на утро 19 сентября 29 тысяч человек. Всего с конца января в стране было зафиксировано 270 070 случаев заболевания, почти 240 тысяч человек выздоровели. Умерло в целом 9384 человека, в том числе 6 - за последние сутки.

Пик заболеваемости пришелся на конец марта - начало апреля, когда в некоторые дни фиксировалось более 6 тысяч случаев в сутки.

В понедельник, 21 сентября, пройдет заседание правительства ФРГ, посвященное вопросам пандемии, на котором будут говорить о возможных мерах реагирования на рост заболеваемости.

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Что касается таких шагов как ограничение пересечения границ, то Берлин считает, что они должны быть согласованы на уровне ЕС и скоординированы.

"В данный момент тема о закрытии границ в Министерстве внутренних дел активно не обсуждается", - сказал представитель ведомства Петер Альтер.

Ситуация в Германии несколько лучше, чем у соседей - Франции, и Чехии, где тоже наблюдается скачок заболеваемости.

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Германия, ФРГ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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