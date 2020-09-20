Спикер Эрдогана: Санкции ЕС могут помешать переговорам Турции и Греции

Турция и Греция настроены на скорейшее возобновление переговоров по вопросам территориального конфликта. Однако в Анкаре считают, что им могут помешать санкции ЕС.

Как сообщает Reuters, такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Реджапа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

"На данный момент климат стал гораздо более пригодным для начала переговоров", - заявил пресс-секретарь Эрдогана.

Впрочем, по его словам, принятие ЕС санкции против Турции способно снизить этот прогресс. "Угрозы шантажа и санкций против Турции не дают результата. Европейские политики уже должны это знать", - добавил Калин.

Напомним, в Греции были разногласия с Турцией по целому ряду вопросов, в частности это касается претензий на углеводородные ресурсы в регионе, основанные на противоречивых претензиях по поводу протяженности их континентальных шельфов.

Напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Анкара отправила судно Oruc Reis для разведки газа и нефти в спорных регионах Средиземного моря.

Дошло и до оскорблений. В частности, в МИД Турции был вызван посол Греции из-за оскорбительного заголовка греческой газеты о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

Уже ближайшей недели лидеры стран ЕС могут обсудить санкции против Анкары. По неофициальным данным, без принятия этих санкций Кипр угрожает блокировать санкции против Александра Лукашенко и его окружения.