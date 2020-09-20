Французы оценили работу Макрона: показатели лучше, чему Олланда и Саркози

Граждане Франции на 19-й месяц президентства Эммануэля Макрона оценили его деятельность выше, чем предшественников - Франсуа Олланда и Николя Саркози.

Об этом свидетельствует социологическое исследование Ifop-JDD, проведенное Le Journal du Dimanche.

По состоянию на 19-й месяц семилетней президентской каденции показатели Макрона лучше, чем были у его предшественников - Франсуа Олланда и Николя Саркози.

Сегодня деятельностью Макрона на посту главы государства полностью удовлетворены 38% французов. Тогда, как популярность социалиста Олланда на данном этапе его мандата составляла 23%, а республиканца Саркози - 32%.

По оценкам социологов, Макрону удалось лучше мобилизовать своих сторонников.

При этом популярность нынешнего премьер-министра Франции Жана Кастекса составляет сегодня 45%.

Исследование проводилось в период с 11 по 19 сентября 2020 года методом интервью онлайн и по телефону. Всего было опрошено 1906 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как сообщалось, президентская каденция Макрона, самого молодого президента в истории Франции, началась 14 мая 2017 года.