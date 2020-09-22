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Взяточники и проститутки: В польских кинотеатрах крутят фильм, где украинцев показывают не с лучшей стороны

Взяточники и проститутки: В польских кинотеатрах крутят фильм, где украинцев показывают не с лучшей стороны
15:16 Сегодня Телеграф strana.ua Фото: twitter
В кинотеатрах Польши недавно вышел фильм-экшен под названием "Петля", который наделал много шума вокруг себя. Все из-за того, что украинцы в данном произведении кинематографа выставлены в нелицеприятном свете. Об этом сообщает strana.ua.

Выход "Петли" на киноэкраны сразу вызвал резонанс и негативное впечатление среди живущих в Польше украинцев, ведь весь негатив в фильме связывается первостепенно с ними.

Герои кино из Украины представлены сутенерами, проститутками и взяточниками, что оставляет довольно негативный осадок при просмотре данного произведения украинцами.

Виктория Смаль из Львова, живущая под Краковом рассказала, что была просто в шоке от фильма, учитывая что отношение к гражданам из Украины и до этого было не лучшим: "некоторые обзывали "курвой", когда слышали откуда она приехала".

В самом произведении кинематографа показана жизнь сети ночных клубов Польши, в которых работают подпольные бордели, контролируемые агентом Центрального бюро расследований (по типу нашего СБУ).

В сюжете произведения польского кинематографа, главными героями являются - польский полицейский Даниэль и два сутенера-бандита из Украины, братья Женя и Алекс, с которыми он связался. 

Благодаря информации, полученной от Жени и Алекса, их контактам с украинским преступным миром, Даниэль быстро продвигается по службе и становится сотрудником в Центральном бюро расследований.

Вместе главные гелрои открывают бордель, куда привозят украинок-танцовщиц, которые сперва приезжают танцевать, но затем уже занимаются проституацией.

"Все это показано жестко и грубо, со сценами насилия и секса. Также показана коррупция в Украине, что все вопросы на границе можно "порешать", как это и делали Женя и Алекс. Они перевозили девушек в "отключке", и украинский пограничник сказал: "1000 долларов - за одно "тело". Те заплатили за живой товар и проехали. Провозили и наркотики через границу Украины. Также показали якобы одного из украинских министров, который спонсировал бордель и брал свой процент", - делится впечатлениями от фильма Виктория Смаль.

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Постер к фильму : Фото Multikino

По словам девушки, половина зала смеялась и кивала, мол, да, украинцы - такие.

"Я, наверное, была единственной украинской в зале и не смеялась. Конечно, у нас есть коррупция и секс-бизнес, но это, мне кажется, преувеличение, что через границу можно абсолютно все провезти, в том числе девушек без сознания, и прямо все на границе соглашаются пропустить за взятки", - говорит Смаль.

В YouTube можно ознакомится с трейлером данного резонансного фильма:

Сам режиссер фильма Патрик Вега, любитель эпатировать, объяснил, что, в частности, хотел показать серьезную социальную проблему торговли людьми и принуждения к проституции. 

Кино вызвало двоякие впечатления и противоречивые комментарии как среди зрителей, так и среди критиков.

Ранее сообщалось, что в новой энциклопедии 2020 года о России нагло присвоили себе киевского князя Владимира и также подтасовали ряд исторических фактов. 

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Польша, Фильм, Кинотеатр.

Автор:

Телеграф
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