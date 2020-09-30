Сверхзвуковой истребитель сильно испугал жителей Парижа (видео)

Громкий звук, похожий на взрыв побеспокоил многих жителей Парижа. Причиной шума оказался, французский военный самолет, который преодолел звуковой барьер.

Звук был таким мощным, что жители района Иль-де-Франс подумали, что это взрыв, так как он был слышен по всему городу и в ближайших пригородах.

Как оказалось, взрыва не было, это пролетел истребитель, который преодолел звуковой барьер.

Полицейские также призвали жителей успокоиться и не перегружать линии экстренной связи.

"Очень сильный шум был слышен в Париже и в районе столицы. Никакого взрыва нет, речь идет о истребителе, который пересек звуковой барьер.

Не загромождайте линии экстренной помощи!", - сообщает местная полиция в Twitter.

Новостной французский канал BFMTV сообщает, что звук "взрыва в Париже" возник из-за того, что самолет над городом преодолел звуковой барьер, так как управление воздушным движением потеряло контакт с коммерческим авиалайнером.

Как сообщал "Телеграф", 4 августа в аэропорту столицы Ливана Бейруте прогремел взрыв - взорвались почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывная волна разрушила несколько кварталов города. В результате катастрофы от 250 до 300 тысяч человек остались без жилья. Погибли сотни людей и тысячи были ранены.