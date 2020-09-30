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Сверхзвуковой истребитель сильно испугал жителей Парижа (видео)

Сверхзвуковой истребитель сильно испугал жителей Парижа (видео)
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф
Громкий звук, похожий на взрыв побеспокоил многих жителей Парижа. Причиной шума оказался, французский военный самолет, который преодолел звуковой барьер.

Звук был таким мощным, что жители района Иль-де-Франс подумали, что это взрыв, так как он был слышен по всему городу и в ближайших пригородах. 

Как оказалось, взрыва не было, это пролетел истребитель, который преодолел звуковой барьер.

Полицейские также призвали жителей успокоиться и не перегружать линии экстренной связи.

"Очень сильный шум был слышен в Париже и в районе столицы. Никакого взрыва нет, речь идет о истребителе, который пересек звуковой барьер.
Не загромождайте линии экстренной помощи!", - сообщает местная полиция в  Twitter.

Новостной французский канал BFMTV сообщает, что звук "взрыва в Париже" возник из-за того, что самолет над городом преодолел звуковой барьер, так как управление воздушным движением потеряло контакт с коммерческим авиалайнером.

Как сообщал "Телеграф", 4 августа в аэропорту столицы Ливана Бейруте прогремел взрыв - взорвались почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывная волна разрушила несколько кварталов города. В результате катастрофы от 250 до 300 тысяч человек остались без жилья. Погибли сотни людей и тысячи были ранены.

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Все по теме:

Париж, Франция, Взрыв, Истребитель.

Автор:

Телеграф
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