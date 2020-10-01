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Папа Римский отказал Помпео в аудиенции

Папа Римский отказал Помпео в аудиенции
Обновлено 06:31 Сегодня Телеграф УНН
Ватикан обвинил США во втягивании Святого Престола в предвыборную гонку, а главе Государственного департамента Майку Помпео было отказано в аудиенции с Папой Римским Франциском.

Как этом пишет Reuters, аудиенция Помпео была запланирована в рамках его визита в Рим. 

Помпео на прошлой неделе сделал несколько сообщений в Twitter, где обвинил Ватикан в том, что он подвергает риску свой "моральный авторитет", продолжая соглашение с Китаем о назначении епископов.

Госсекретарь США повторно осудил политику Китая в отношении свободы вероисповедания в мероприятии, организованном посольством США при Святом Престоле.

Два высокопоставленных дипломата Ватикана, госсекретарь кардинал Пьетро Паролини и министр иностранных дел архиепископ Поль Галлахер, заявили, что Франциск отклонил просьбу Помпео об аудиенции, так как Папа Римский не проводит встреч с политиками в преддверии выборов.

"Да, он делал такой запрос. Но Папа уже четко заявил, что политические деятели не принимаются в предвыборные периоды. Это и есть причина", — сказал Паролини.

Двухлетнее соглашение Ватикана с Пекином дает Папе Римскому некоторое право голоса по поводу назначения китайских епископов. Оно должно было закончиться в следующем месяце, но, как ожидается, будет продолжено.

Чиновники в Святом Престоле говорят, что соглашение не идеально, но является компромиссным соглашением, поскольку китайские католики долгое время находились в подполье из-за государственной политики коммунистической партии Китая. 

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Паролини и Галлахер описали публичную критику Помпео как "сюрприз", пришедший как раз перед его запланированным визитом.

"Обычно, когда вы готовите эти визиты между высокопоставленными чиновниками, вы обсуждаете повестки дня того, о чем вы собираетесь говорить в частном порядке, конфиденциально. Это одно из правил дипломатии", — сказал Галлахер.

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США, Ватикан, Франциск, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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