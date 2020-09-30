Словесная перепалка и громкие обвинения: главное из дебатов Трампа и Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент-республиканец Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок во вторник провели первые дебаты – за пять недель до выборов 3 ноября. Кандидаты то и дело перебивали друг друга и обменивались оскорблениями. Примечательно, что Трамп и Байден не пожали друг другу руки перед началом дискуссии. Ведущий Крис Уоллес объяснил, что участники заранее договорились не обмениваться рукопожатиями из-за коронавируса.

Главные тезисы Трампа

О президентстве Трампа. В своей речи президент США Дональд Трамп заявил, что сделал для страны больше, чем другие президенты страны. Он отметил, что ранее не было администрации, которая добилась бы того, чего удалось добиться ему.

О коронавирусе в США. Отвечая на вопрос модератора о коронавирусе в США Трамп заявил, что из-за пандемии Байден хочет закрыть всю страну. Трамп показал телезрителям свою защитную маску, которая всегда с ним, и добавил, что пользуется ею при необходимости.

Дональд Трамп уверен, что если бы в стране руководил Джо Байден, от коронавируса умерли бы миллионы людей.

О расизме. Во время теледебатов Дональд Трамп заявил, что ранее Байден называл афроамериканцев хищниками, поэтому американцам не стоит ему доверять в расовых вопросах.

Об образованности Байдена. Когда между кандидатами произошла словесная перепалка, Трамп усомнился в умственных способностях своего оппонента и попросил Байдена не использовать в разговоре с ним слово "умный", сказав, что он ничего не сделал "умного" в своей жизни.

Яркие высказывания Байдена

О здравоохранении. "У Трампа нет плана по здравоохранению, он не знает, о чем говорит", – заявил Байден. По его словам, Дональд Трамп постоянно лжет о реформе здравоохранения и не подготовил ничего, чем можно было бы заменить введенную при президенте Бараке Обаме так называемую Obamacare.

О бездействии Трампа при COVID-19. Трамп не предупредил американцев об опасности коронавирусной инфекции COVID-19 для Соединенных Штатов, он сам запаниковал и не знал, что делать, заявил Байден.

О безответственности Трампа. "Мы бы спасли до 100 тыс. американцев, они сейчас были бы живы, если бы люди понимали важность ношения масок", – заявил Байден. По его словам Трамп безответственно относится к социальному дистанцированию и поощряет американцев не носить маски.

Джо Байден также считает, что Дональд Трамп, как очень богатый человек, и другие миллионеры прекрасно себя чувствуют в ситуации пандемии коронавируса и им не понять обычных американцев.

О падении экономики при Трампе. Кандидат в президенты Джо Байден утверждает, что президент Дональд Трамп "профукал" все достижения в экономике Соединенных Штатов, которых достигли при президенте Бараке Обаме. Кроме того, по словам Байдена, при Трампе люди в США стали "более бедными, больными и слабыми".

О протестах афроамериканцев. По мнению Байдена, Дональд Трамп раскалывает общество, генерируя расовую ненависть. Бывший вице-президент считает, что нынешний президент своими действиями и одобрениями радикальных протестов стравливает людей.

Об отношениях Трампа с Путиным. Джо Байден назвал Дональда Трампа "щенком Путина" (российский президент Владимир Путин. – Ред.), потому что он ничего не сказал российскому президенту, "когда убивали американских солдат".

О сыне Хантере Байдене и его работе в Украине. Кандидат в президенты от демократов опроверг утверждение Дональда Трампа, что его сын Хантер Байден совершил коррупционные правонарушения, когда работал в совете директоров украинской энергетической компании. Байден также намекнул, что разговорами о его семье Трамп отвлекает американцев от реальных проблем страны.

"Это не о моей семье или его (Трампа. – Ред.) семье, это о вашей семье – американском народе. Он не хочет говорить о том, что вам нужно", – сказал Байден.

"Может заткнешься, а?" После того как Дональд Трамп в очередной раз перебил Джо Байдена, встряв в его ответ, тот попросил его заткнуться.

Видео дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена:

Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп провели первые предвыборные дебаты.