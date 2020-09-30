"Как дела, мужик?": Байден и Трамп проводят первые дебаты (Видео)

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп проводят первые предвыборные дебаты. В этом году они начались без традиционного рукопожатия.

"Как дела, мужик?" - поприветствовал Байден Трампа.

90-минутные дебаты с ограниченной и социально дистанцированной личной аудиторией из-за пандемии проходят в Университете Кейс Вестерн Резерв в Кливленде.

Это первые из трех запланированных дебатов.

Последующие две встречи запланированы на 15 и 22 октября. Регламент дебатов - 90 минут и 6 блоков вопросов.

29 сентября (30 сентября в 4:00 по Киевскому времени) кандидаты обсуждают такие темы:

Прошлое Трампа и Байдена

Верховный суд

Пандемия COVID-19

Расовые протесты и насилие в городах

Честность предстоящих выборов

Экономика

Темы для дискуссии отбирал модератор дебатов, журналист Fox News Крис Уоллес.

В зале присутствует около 80 человек, включая членов семей кандидатов, их гостей, сотрудников кампании, организаторов, представителей здравоохранения и безопасности и журналистов.