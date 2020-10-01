На улицах Монако заметили эффектный бэтмобиль на украинских номерах: появились фото

Сегодня утром на улицах Монако обнаружили уникальный спорткар в стиле комиксов Бэтмен. На автомобиле красовались украинские номера.
Снимки авто появились в Facebook.
"Погодите? У него что, киевские номера что ли? Вернее киевской области", "Жесть! Я тоже такой хочу", "Красава!", - пишут пользователи соцсети.
Два года назад этот спорткар уже был в центре внимания. Тогда авто засняли в центре украинской столицы на эвакуаторе накануне Дня независимости Украины.
Журналистам удалось найти механика Игоря Тарабанчука, который занимался тюнингом этого автомобиля.