На улицах Монако заметили эффектный бэтмобиль на украинских номерах: появились фото

Роскошный бэтмобиль, который несколько лет назад поразил жителей Киева, внезапно заметили в Монако.

Сегодня утром на улицах Монако обнаружили уникальный спорткар в стиле комиксов Бэтмен. На автомобиле красовались украинские номера.

Снимки авто появились в Facebook.

"Погодите? У него что, киевские номера что ли? Вернее киевской области", "Жесть! Я тоже такой хочу", "Красава!", - пишут пользователи соцсети.

Два года назад этот спорткар уже был в центре внимания. Тогда авто засняли в центре украинской столицы на эвакуаторе накануне Дня независимости Украины.

Журналистам удалось найти механика Игоря Тарабанчука, который занимался тюнингом этого автомобиля.