Эрдоган выдвинул ультиматум курдским формированиям в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию на севере Сирии, если курдские формирования не покинут регион.

"Подконтрольные террористам регионы в Сирии должны быть освобождены, как было обещано. В противном случае Турция сама сделает это", - сказал он во время церемонии открытия водохранилища Рейханлы в приграничной провинции Хатай на юге страны, передает Анадолу.

По его словам, Турция готова снова принять решительные меры, если у южных границ страны не будет установлена полная стабильность.

Тем не менее, по его словам, Турция не станет принимать решения, которые могут привести к очередному гуманитарному кризису в Идлибе.

"Мы не только препятствовали созданию террористического коридора у своих границ, но и показали своим сирийским собратьям, что они не одни", - сказал Эрдоган.

Как известно, Турция 1 марта объявила о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.