Разрушенные дома и размытые дороги: во Франции и Италии шторм Алекс унес жизни семи человек (Видео)

Сильные дожди вызвали сильные наводнения на юго-востоке Франции и северо-западе Италии, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек по обе стороны границы.

Шторм Алекс разрушил десятки домов и размыл дороги в горном приграничном районе недалеко от Ниццы.

По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы.

В понедельник французские официальные лица заявили, что тела трех погибших были обнаружены в деревнях к северу от Ниццы. Таким образом число погибших в стране достигло четырех.

По меньшей мере три человека погибли в Италии.

В Ницце и ее окрестностях за выходные менее чем за 12 часов выпало почти годовое количество осадков.