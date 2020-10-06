Разрушенные дома и размытые дороги: во Франции и Италии шторм Алекс унес жизни семи человек (Видео)

Шторм Алекс разрушил десятки домов и размыл дороги в горном приграничном районе недалеко от Ниццы.
По меньшей мере 20 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы.
В понедельник французские официальные лица заявили, что тела трех погибших были обнаружены в деревнях к северу от Ниццы. Таким образом число погибших в стране достигло четырех.
По меньшей мере три человека погибли в Италии.
В Ницце и ее окрестностях за выходные менее чем за 12 часов выпало почти годовое количество осадков.