В статистике Британии "потерялись" тысячи случаев коронавируса: все из-за сбоя в Excel

Имена почти 16 тысяч человек, больных коронавирусом, оказались не внесенными в официальную статистику из-за произошедшего сбоя в программе Microsoft Excel. Досадная ошибка стала причиной того, что около 50 тысяч контактных лиц не получили сообщение с требованием о самоизоляции.

Об этом сообщает The Guardian.

Таблица Excel, в которой британский Центр общественного здоровья (PHE) вел список случаев COVID-19, рассчитана на 16 тысяч столбцов и 1 048 576 строк — в ней закончилось место, и дальше файл обрезал нижние строки. Поэтому новые больные COVID-19, которых вносили в список с 25 сентября по 2 октября, в него не вошли. Сбой обнаружили только в ночь на 2 октября во время загрузки данных. Случаи, которые не зарегистрировали до этого, добавили в статистику за 3 и 4 октября.

Премьер-министр Борис Джонсон не смог ответить журналистам, со сколькими контактными лицами связались после того, как обнаружили сбой.

Центр общественного здоровья признал, что 15 841 случай COVID-19 не попал в официальную статистику за период с 25 сентября по 2 октября из-за "ошибки в IT", связанной с "переводом данных из одной системы (файл CSV) в другую (Excel)".

Издание пишет, что, вероятно, лаборатория отправила ежедневный отчет в PHE в виде файла CSV, в котором может быть неограниченное количество строк, и его загрузили в Microsoft Excel, в результате чего программа "съела" нижние строки.