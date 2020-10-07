Во Франции мужчина купил группе бездомных лотерейный билет: они выиграли 50 тысяч евро

Об этом сообщает французский лотерейный оператор FDJ.
"Какой сюрприз для четверых молодых людей, когда они обнаружили выигрыш не в пять евро, а в 50 тысяч евро", - говорится в заявлении оператора
Четверо мужчин в возрасте около тридцати лет просили милостыню у лотерейного магазина в западном портовом городе Бресте, один из клиентов табачного магазина вручил им скретч-карту, купленную за один евро.
По словам FDJ, четверо разделили непредвиденную прибыль поровну.
"Они были ошеломлены, но в порядке", - сказал AFP пресс-секретарь компании, добавив, что у мужчин, похоже, нет ближайших планов относительно денег, кроме как быстро покинуть город.