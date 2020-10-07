Во Франции мужчина купил группе бездомных лотерейный билет: они выиграли 50 тысяч евро

Во Франции четверо бездомных выиграли 50 тысяч евро, после того, как проходящий мимо мужчина подарил им лотерейный билет за один евро.

Об этом сообщает французский лотерейный оператор FDJ.

"Какой сюрприз для четверых молодых людей, когда они обнаружили выигрыш не в пять евро, а в 50 тысяч евро", - говорится в заявлении оператора

Четверо мужчин в возрасте около тридцати лет просили милостыню у лотерейного магазина в западном портовом городе Бресте, один из клиентов табачного магазина вручил им скретч-карту, купленную за один евро.

По словам FDJ, четверо разделили непредвиденную прибыль поровну.

"Они были ошеломлены, но в порядке", - сказал AFP пресс-секретарь компании, добавив, что у мужчин, похоже, нет ближайших планов относительно денег, кроме как быстро покинуть город.