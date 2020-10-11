Во Франции столкнулись два самолета, никто не выжил (Видео)

Вечером 10 октября над городом Лош столкнулись два самолета. Погибли все, кто находился на борту.

Во Франции в департаменте Эндр и Луара пять человек погибли при столкновении пассажирского самолета Diamond DA40 и сверхлегкого воздушного судна.

Об этом пишет La Nouvelle République.

Сверхлегкий самолет влетел в ограду павильона в центре города и взорвался. На земле пострадавших не обнаружили. Возле летательного аппарата были тела двух человек.

В сети показали видео последствий столкновения:

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD — NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020

Второй летательный аппарат Robin DR-400, точнее то, что от него осталось, обнаружили в лесу за городом. Среди обломков нашли тела троих человек.

На тушение последствий пожара были вызваны 50 пожарных.