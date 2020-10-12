Появилось видео нападения на Саакашвили

В ходе визита Михеила Саакашвили в Турцию на него совершили попытку нападения, кадры с места происшествия попали в сеть.

На експрезидента Грузии и главу исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили была совершена попытка нападения на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах.

Об этом проинформировали на сайте "Европейской правды".

Как все происходило?

По предварительной информации, неизвестный мужчина, одетый в черное, попытался напасть на экс-президента, во время того, как он входил в здание, где планировалось провести встречу с избирателями.

Митингующие, которые предоставили фото и видео инцидента, сообщили, что пытались задержать нападчика, но тому удалось сбежать.

Во время столкновения несколько человек получили ранения.

Пользователь Фейсбук под ником Сергей из Киева поделился видео с места событий:

На Саакашвили была совершена попытка нападения в ходе его визита в Грецию. pic.twitter.com/axr1Hk5KOm — Сергей из Киева. (@SergUA63) October 12, 2020



Фото нападчика: mtavari.tv

Ранее информацию о подготовке провокации в Фейсбук распространил сам Саакашвили, - 10 октября он написал, что "Грузинская мечта" планирует провокацию против него в столице Греции.

Также по заявленой информации, так называемый вор в законе Лаша Шушанашвили, который долгое время жил в Афинах, собрал две сотни провокаторов и обещал "благословить" любого, кто побьет Саакашвили в греческой столице.

В своем твиттере 12 октября, экс-президент поблагодарил греческую полицию за предотвращение провокации и обеспечение безопасности соотечественников во время встречи.

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