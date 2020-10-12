Читайте минские соглашения: у Путина ответили на планы Зеленского о сделке с РФ по Крыму и Донбассу

Украинский Глава государства Владимир Зеленский в своем интервью BBC обещал уйти с поста президента, если не сможет "закончить войну" и "мирно вернуть Крым и Донбасс". В Кремле заявили, что "проблемы Крыма не существует".

"Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – заявлял Зеленский.

Об этом сообщили на сайте ru.krymr.com.

Украинский Глава сообщил, что верит в то, что сможет договорится с Главой РФ Владимиром Путиным о возвращении территорий Украины, вместе с Крымом.

Также он отметил, что без помощи других государств в данном случае не обойтись и Украине обязательно потребуется поддержка в решении данного вопроса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Зеленского ответив, что главной проблемой является решение проблемы Донбасса, а крымской проблемы как таковой не существует и она не иммет места быть в рамках отношений РФ с какими-то странами.

Россия прикладывала усилия и дальше будет помогать Украине в решении проблемы юго-востока - добавил он.

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