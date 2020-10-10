Есть угроза большой войны: в Украине оценили сценарий силового возвращения Донбасса и Крыма

Украинский эксперт оценил ключевые риски и вероятность успеха силовой операции по возвращению Крыма и Донбасса.

На данный момент Украина не может планировать деоккупацию Крыма, а с Донбассом ситуация немного другая.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

- Силовая операция по возвращению Крыма и Донбасса. Ключевые риски и вероятность успеха?

"В настоящее время операция по деоккупации Крыма исключается из-за крайне высоких рисков полномасштабной войны против России, военный потенциал которой на порядок выше потенциала Украины, не говоря уже о ядерной компоненте ВС РФ", - рассказал Коваленко.

Говоря об освобождении Донбасса, эксперт выразил мнение, что это вопрос уже не столько о готовности ВСУ возвращать украинские территории, сколько готовности России обеспечить свой анклав бесконечным потоком живой силы и техники.

"Успех освобождения оккупированных украинских территорий в немалой степени зависит от степени изнеможения и бессилия Российской Федерации по оказанию соответствующей поддержки своим марионеткам", - считает он.

Ранее Украинский институт будущего смоделировал сценарий возвращения Донбасса силовым путем и указал на главные риски наступательной операции.