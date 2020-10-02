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Готова ли Украина силой вернуть Донбасс? Озвучены ключевые риски

Готова ли Украина силой вернуть Донбасс? Озвучены ключевые риски
19:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно только при выполнении всех условий сценария реинтеграции. Однако существует ряд рисков, которые стоит учесть.

Сценарий реинтеграции предусматривает возвращение неподконтрольных территорий к юридическому, административному и экономическому пространству Украины. Маркером определения именно форсированного сценария станет решение о проведении местных выборов на неподконтрольных территориях к решению проблем безопасности.

На сегодня, исходя из позиций Российской Федерации и настроений населения на неподконтрольных территориях, это возможно только при условии выполнения ряда требований российской стороны.

Такая ситуация смоделирована в докладе "Гибридный мир. Будущие сценарии война на Донбассе", подготовленным Украинским институтом будущего.

Однако, такой сценарий невозможен для реализации этого момента. Хотя технически Вооруженные силы Украины имеют достаточный уровень готовности для его выполнения. Он предусматривает быструю наступательную операцию с нейтрализации незаконных вооруженных формирований и выход украинских войск на Украине-российский границу.

Сценарий содержит несколько серьезных рисков:

  • Значительные потери среди военнослужащих и мирного населения. Военные действия будут происходить в городских густонаселенных районах.

  • Возможное вмешательство кадровых подразделений Российской Федерации, с использованием тяжелого вооружения и авиации.

  • Совершения диверсий на освобожденных территориях после проведения операции.

  • Потеря части международной поддержки. Все международные партнеры Украины и международные организации настаивают на политико-дипломатических путях решения конфликта. украинская власть также не рассматривает военную операцию как реалистичную в краткосрочной перспективе.

Фокин заявил, что не видит войны между Россией и Украиной на Донбассе

Украина продолжит систематическую работу по поддержке и повышению боеготовности вооруженных сил. Будут продолжены программы по адаптации структур управления армией со стандартами НАТО. планируются внедрение программы создания частей территориальной обороны.

Однако, основной доктриной остается оборона территории Украины и защиту ее национальной безопасности и территориальной целостности.

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Украина, Россия, Донбасс, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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