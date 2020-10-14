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Среда, 14.10.2020
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Они говорят по-русски: глава МВД Эстонии высказался против трудовых мигрантов из Украины

Они говорят по-русски: глава МВД Эстонии высказался против трудовых мигрантов из Украины
22:26 Сегодня Телеграф Фото: YouTube - DW
В Эстонии опасаются, что из-за неконтролируемого наплыва украинских трудовых мигрантов пострадает эстонский язык.

Глава МВД Эстонии Март Хельме, возглавляющий консервативную народную партию Эстонии не одобряет массовой трудовой миграции из Украины в Эстонию.

Об этом эстонский чиновник рассказал Deutsche Welle в программе "вТРЕНde" 14 октября.

Со слов главы МВД, имеются две главные причины такого отношения к украинцам:

  • языковая проблема в Эстонии из-за угрозы роста русского языка, поскольку приезжие украинцы буду разговаривать на русском языке.

  • угроза для местных работников, поскольку украинцы готовы работать за мизерные деньги.

Говоря о масштабах притока трудовых мигрантов из Украины, эстонский министр подчеркнул, что нужно учитывать статистику и количество населения в стране. На данный момент в стране проживает около миллиона эстонцев, поэтому наплыв приезжих работников из Украины может существенно повлиять на языковую проблему.

По предварительным оценкам, в Эстонию за последние годы прибыли более 25 тыс. трудовых мигрантов из Украины. Многие из них в основном работают в области строительства.

По информации эстонского МВД, украинцы получали наибольшее количество временных видов на жительство, чем иммигранты из других стран. 

По данным статистического ведомства страны, на 1 января 2020 в Эстонии проживали 1 328 360 человек.

Читайте также в материале "Телеграф": 14 октября Владимир Путин снял санкции с двух украинских предприятий.

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Украина, Эстония, Работа.

Автор:

Телеграф
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