Они говорят по-русски: глава МВД Эстонии высказался против трудовых мигрантов из Украины

Глава МВД Эстонии Март Хельме, возглавляющий консервативную народную партию Эстонии не одобряет массовой трудовой миграции из Украины в Эстонию.
Об этом эстонский чиновник рассказал Deutsche Welle в программе "вТРЕНde" 14 октября.
Со слов главы МВД, имеются две главные причины такого отношения к украинцам:
языковая проблема в Эстонии из-за угрозы роста русского языка, поскольку приезжие украинцы буду разговаривать на русском языке.
Говоря о масштабах притока трудовых мигрантов из Украины, эстонский министр подчеркнул, что нужно учитывать статистику и количество населения в стране. На данный момент в стране проживает около миллиона эстонцев, поэтому наплыв приезжих работников из Украины может существенно повлиять на языковую проблему.
По предварительным оценкам, в Эстонию за последние годы прибыли более 25 тыс. трудовых мигрантов из Украины. Многие из них в основном работают в области строительства.
По информации эстонского МВД, украинцы получали наибольшее количество временных видов на жительство, чем иммигранты из других стран.
По данным статистического ведомства страны, на 1 января 2020 в Эстонии проживали 1 328 360 человек.
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