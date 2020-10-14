Путин внезапно решил снять санкции с двух украинских заводов

В РФ сняли санкции с двух украинских заводов.

Сегодня, 14 октбря президенту РФ Владимиру Путину предложили снять санкции с двух украинских предприятий, на что хозяин Кремля ответил согласием.

Об этом сообщает РБК.

С каких заводов сняли санкции?

Под снятие ограничений попали: Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

Барский машиностроительный завод является частным промышленным предприятием в городе Бар Барского района Винницкой области Украины.

Рубежанский картонно-тарный комбинат является предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, расположенном в городе Рубежное Луганской области, занято в области производства тарного картона. Это один из крупнейших заводов на свободной от оккупантов территории Луганской области.

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