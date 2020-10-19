Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)

Сегодня в Анталии прошел мощный град с сильным ветром. В результате один человек погиб.
Об этом сообщили sabah.com.tr.
По информации из источника, около 14:00 в Кумлудже прошел сильный дождь, град и шторм. Вероятно ураган идет из Эльмали.
В результате стихийного бедствия были повреждены стеклянные и пластиковые теплицы в кварталах Кавак, Хызыркахья, Гексу и Кум.
Видео масштабного бедствия:
Также разгулявшийся ураган стал причиной поваленых деревьев, пострадали рабочие места, обрушился минарет Новой мечети, взорваны крыши некоторых домов, повреждены некоторые автомобили.
В результате непогоды пострадали сельскохозяйственные районы, а также погибла одна девушка.
28-летняя Гюлсерен Чичек, находилась в ожидании автобуса, когда попала под железный профиль в результате падения на остановке из-за шторма, после чего погибла.
Читайте также в материале "Телеграф":