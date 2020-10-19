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Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)

Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: youtube
В Анталии прошел мощный ураган.

Сегодня в Анталии прошел мощный град с сильным ветром. В результате один человек погиб.

Об этом сообщили sabah.com.tr.

По информации из источника, около 14:00 в Кумлудже прошел сильный дождь, град и шторм. Вероятно ураган идет из Эльмали.

В результате стихийного бедствия были повреждены стеклянные и пластиковые теплицы в кварталах Кавак, Хызыркахья, Гексу и Кум. 

Видео масштабного бедствия:

Также разгулявшийся ураган стал причиной поваленых деревьев, пострадали рабочие места, обрушился минарет Новой мечети, взорваны крыши некоторых домов, повреждены некоторые автомобили.

В результате непогоды пострадали сельскохозяйственные районы, а также погибла одна девушка.

28-летняя Гюлсерен Чичек, находилась в ожидании автобуса, когда попала под железный профиль в результате падения на остановке из-за шторма, после чего погибла.

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Ураган, Анталия.

Автор:

Телеграф
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