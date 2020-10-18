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Люди остались без крыши над головой: фото и видео последствий урагана в Кропивницком

Люди остались без крыши над головой: фото и видео последствий урагана в Кропивницком
11:15 Сегодня Телеграф Фото: ugorod
В Кропивницком непогода наделала беды — снесены крыши домов и повалены деревья. Местные жители рассказывают, что по городу пронесся ураган и сильный ливень.

В Кропивницком в субботу, 17 октября, ураган сорвал крыши с домов, разбил заборы, повредил стены и линии электропередач. Сейчас правоохранители и спасатели ликвидируют последствия непогоды.

"Сегодня на окраине Кропивницкого прошел ураган. Сильные порывы ветра сорвали крыши с домов, разбили заборы, поломали деревья повредили линии электропередач. К этому добавился сильный ливень. Патрульные, совместно с другими службами, сразу пришли на помощь местным жителям", - говорится в сообщении полиции Кировоградской области.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко сообщил, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) оперативно собиралась для принятия плана действий по ликвидации последствий непогоды.

"Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях ... Даже разрушил стены в домах! Одним словом, беда. На горячую линию поступает много звонков", - написал Назаренко на странице в Facebook.

Он добавил, что спасатели, полиция, газовики, а также другие службы уже работают на месте.

В ГСЧС сообщили, что жертв в результате непогоды нет.

"В Кропивницком в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) частично повреждены кровли 20 жилых домов, повалены около 30 деревьев и подтоплены 4 домохозяйства", - говорится в сообщении спасателей.

По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сергея Коваленко, на данном этапе спасатели оказывают помощь жителям с демонтажем разрушенных конструкций крыш, вывозят поваленные деревья.

По предварительным данным, наибольшие разрушения в Кропивницком зафиксированы в микрорайонах Балашовка и Лелековка. В пределах улиц Богдана Хмельницкого, Сагайдачного, Ивана Выговского, Холодноярской, Минской, Делегатская, Рижской, Коммунальной, Зеленогорской, Ивана Богуна, Мазепы повреждены крыши и около 100 жилых домов, есть случаи разрушения стен, перекрыта подача газа. В зоне многоэтажной застройки ситуация спокойная: здесь зафиксированы случаи затопления квартир - не справлялись ливневые системы в жилых домах по улице Академика Королева, Кропивницкого и Тимирязева.

По данным местных СМИ, из-за стихии три человека травмированы, погибших нет.

Вчера, 17 октября кратковременный, но мощный ураган накрыл город Кропивницкий, причинив там заметные разрушения: фото и видео проишествия.

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Ураган, Ливень, Непогода, Кропивницкий.

Автор:

Телеграф
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