"Не оставили выбора": в Германии 71-летний мужчина потребовал соблюдать социальную дистанцию и распылил баллончик в прохожих

В Германии дедушка отстоял свою социальную дистанцию при помощи перцового баллончика.

В Аахене 71-летний мужчина распылил перцовый баллончик в прохожих, потому что те не давали ему возможности соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщает alkhaleejtoday.

Жертвами "нападения" стала группа бегунов и двое проезжавших мимо велосипедистов. Последние, 51-летний мужчина и его 49-летняя жена, вызвали на место полицию, вследствие чего мужчина был задержан.

Сам дедушка заявил, что хотел иметь возможность соблюдать установленную карантинными правилами Германии социальную дистанцию, но окружающие "просто не оставили ему выбора".

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

В Германии по состоянию на 21 октября зафиксировано более 377 тысяч случаев COVID-19. Всего умерло 9 842 человека, более 297 тысяч выздоровели.

По мнению британских исследователей, Европа доступную вакцину от коронавируса сможет получить лишь к весне 2021 года.