Скачать
Среда, 21.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Азербайджан серьезно укрепил позиции в Карабахе: свежая карта и видео боев
Азербайджан серьезно укрепил позиции в Карабахе: свежая карта и видео боев
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии
Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии
Не дай бог понос: стало известно, сколько военных охраняют депутатов Зеленского на Донбассе
Не дай бог понос: стало известно, сколько военных охраняют депутатов Зеленского на Донбассе
Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине
Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине

Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии

Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии
15:33 Сегодня Телеграф

В центре Зугдиди неизвестный захватил филиал "Банка Грузии", а заложниках оказалось около 30 человек - сотрудников финансового учреждения и посетителей. При этом нападавший выпустил из здания пожилых людей.

Также известно, что часть банковских работников, находящихся на верхних этажах, выбралась на крышу, откуда им помогли спуститься сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП. Об этом сообщает сайт "Спутник Грузия"

В МВД Грузии обратились к СМИ с просьбой воздержаться от трансляции в прямом эфире специальной операции, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан и сотрудников полиции. Также в ведомстве сообщили о возбуждении по факту происшествия Уголовного дела по трем статьям: "захват заложников", "разбой", "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".

Официально пока захватчик не выдвинул требований. Есть только информация о том, что он рассчитывает получить за освобождение заложников полмиллиона долларов. Такую информацию распространил один из грузинских каналов, ссылаясь на сообщение одного из заложников, с которым получилось поговорить по телефону.

21 октября в сети появились кадры по объектам вооруженных Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с применением артиллерийских систем и РСЗО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Грузия, Банк, захват заложников.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно о судьбе ОМОНовца из мемов про разгон простестов в Беларуси
02 Кого поддержат украинцы на местных выборах: соцопрос за неделю до голосования
03 Били в грудь и в лицо с локтя: в супермаркете Киева охрана поиздевалась над покупателем (фото)
04 "Кто-то бы назвал это спецоперацией": поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс позабавила сеть (фото)
05 В России умер скандальный церковник Дмитрий Смирнов: его самые нашумевшие высказывания (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского под предлогом коронавируса предлагают усечь местные выборы в Украине
У Зеленского под предлогом коронавируса предлагают усечь местные выборы в Украине
Под Одессой нападают на журналистов: дошло до &quot;коктейлей Молотова&quot; (фото и видео)
Под Одессой нападают на журналистов: дошло до "коктейлей Молотова" (фото и видео)
&quot;Опасны так же, как и коронавирус&quot;: врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
"Опасны так же, как и коронавирус": врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
Нужно развивать новые направления: эксперт &quot;похоронил&quot; черную металлургию Донбасса
Нужно развивать новые направления: эксперт "похоронил" черную металлургию Донбасса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь