Вооруженный мужчина захватил заложников в банке: фото и видео происшествия в Грузии

В центре Зугдиди неизвестный захватил филиал "Банка Грузии", а заложниках оказалось около 30 человек - сотрудников финансового учреждения и посетителей. При этом нападавший выпустил из здания пожилых людей.

Также известно, что часть банковских работников, находящихся на верхних этажах, выбралась на крышу, откуда им помогли спуститься сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП. Об этом сообщает сайт "Спутник Грузия".

В МВД Грузии обратились к СМИ с просьбой воздержаться от трансляции в прямом эфире специальной операции, что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан и сотрудников полиции. Также в ведомстве сообщили о возбуждении по факту происшествия Уголовного дела по трем статьям: "захват заложников", "разбой", "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".

Официально пока захватчик не выдвинул требований. Есть только информация о том, что он рассчитывает получить за освобождение заложников полмиллиона долларов. Такую информацию распространил один из грузинских каналов, ссылаясь на сообщение одного из заложников, с которым получилось поговорить по телефону.

21 октября в сети появились кадры по объектам вооруженных Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с применением артиллерийских систем и РСЗО.