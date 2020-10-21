Испуганные люди сидят на полу: появилось видео из захваченного банка в Грузии

Захватчик отделения банка в маленьком грузинском городке хорошо подготовился. Он дает заложникам звонить на телеканалы и требует через них крупную сумму в долларах.

Вооруженный человек, который захватил заложников в городе Зугдиди дал два часа властям на выполнение своих требований. Сотрудников банка и посетителей мужчина держит сидящими на полу и заставляет их звонить журналистам.

На местные телеканалы попало видео, снятое внутри захваченного банка. Налетчик сделал все, чтобы его не узнали, на голове у него - черная балаклава, он закрывает глаза, когда на него направляют объектив, в руках мужчина держит автомат. Также в кадре заложники - всего их 19 человек, они сидят на полу, держа руки впереди.

СМИ сообщают, что злоумышленник уже позвонил на три грузинских канала "Формулу", "Мтавари Архи" и "ТВ Пирвели". В эфире последнего один из заложников, действуя по указке захватчика, сообщил следующее:

"Человек вооружен до зубов. Держит в руке гранату. Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода".

На другом телеканале в прямом эфире другой заложник передал слова террориста о том, что если за два часа его требования не будут выполнены, он начнет расстреливать людей.

Часть сотрудников банка, как сообщалось ранее, удалось выбраться из здания на крышу, так как они находились на третьем этаже, а нападавший занял первый.

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