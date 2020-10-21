Папа Римский выступил за легализацию однополых браков: "Они имеют право на семью" (видео)

В Ватикане поддерживают однополые браки.

Папа Римский Франциск впервые публично заявил, что поддерживает брак между гососексуальными людьми. "Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети божьи.", заявил Епископ Римский.

Об этом сообщили в Фейсбуке "Громадське.ЮА".

Впревые такое заявление от главы Католицкой церкви прозвучало в документальном фильме "Франческо".

Трейлер документально фильма о Папе Римском:

Режиссером фильма "Франческо" стал американский режиссер русского происхождения Евгений Афинеевський, известный по фильму "Зима в огне" о Революцию Достоинства в Украине.

В самом документальном фильме говорится о взглядах Папы на такие чувствительные вопросы современности, как экология, бедность, миграция, расовая и имущественное неравенство, а также дискриминация. Также в фильме присутствуют и отрывки интервью с самим понтификом.

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